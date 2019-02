Teddy, la nuova serie con Stella Egitto e Camilla Fillippi

Teddy è in onda su FoxLife (Sky, 114) dal 25 febbraio ogni lunedì alle 21:00. Questa miniserie in 4 episodi da 6 minuti con Stella Egitto e Camilla Filippi vede la regia di Mauro Mancini ed è realizzata da Fox Factory (la business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment) in collaborazione con Mercedes-Benz Italia

Dopo il successo dello scorso anno con Anna. Quella che non sei che ha visto protagonista Giulia Bevilacqua, continua la collaborazione tra FoxLife e Mercedes-Benz Italia con un nuovo progetto di branded entertainment.

Due gemelle, Viola e Marta, apparentemente identiche, una sorella maggiore, Giulia, e un orsacchiotto conteso sin dall’infanzia.

TEDDY è la nuova miniserie che vede protagoniste Stella Egitto (In guerra per amore, Il Commissario Montalbano, Malarazza) nei panni delle gemelle Marta e Viola, e Camilla Filippi (Tutto può succedere, La meglio gioventù) nel ruolo di Giulia Entrambe architetti di successo, Viola e Marta sono caratterialmente molto diverse. Razionale e pianificatrice una, impulsiva e alla ricerca del brivido l’altra. Le tre sorelle sono fortemente legate e sin da bambine si divertono a mettersi alla prova con piccole sfide che vedono sempre in qualche modo protagonista l’orsacchiotto Teddy. Saranno un gioco, uno scambio di identità e una gara automobilistica, a portare a dei cambiamenti decisivi nelle loro vite, a una rivoluzione inaspettata.

In onda su FoxLife (Sky, 114) dal 25 febbraio ogni lunedì alle 21:00, questa miniserie in 4 episodi da 6 minuti vede la regia di Mauro Mancini ed è realizzata da Fox Factory (la business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment) in collaborazione con Mercedes-Benz Italia.

Come per Anna Quello che (non) sei, foxlife.it ospiterà le puntate, approfondimenti dedicati al mondo del viaggio e delle auto e un contest online (attività che lo scorso anno hanno permesso di raccogliere oltre 3000 lead di donne altamente profilate e appassionate di automotive).

Le vincitrici del concorso mercedes.foxlife.it, potranno vivere un’esperienza fuori dal comune al volante di una delle Stelle firmate Mercedes-AMG. Affiancate da piloti professionisti potranno provare, in piena sicurezza, il brivido della guida su neve e ghiaccio, tra slalom, gare a cronometro ed emozionanti hotlap.

“Teddy rappresenta perfettamente il modo in cui Fox intende l’integrazione fra media brand e consumer brand. Una serie che si colloca in un percorso di continuità rispetto all’esperienza dello scorso anno con Anna Quello che (non) sei e che dimostra la forza di contenuti di questo tipo.” dichiara Emanuele Landi, Executive Director of Media Sales & Partnership di Fox Networks Group Italy. “Si tratta di un progetto che trova una collocazione naturale in una brand destination al femminile come FoxLife, le cui protagoniste sono figure moderne e attuali. Teddy è una serie tv creata, scritta e prodotta in-house e che vede fondersi canali di comunicazione diversi, in cui tv, social e web rappresentano gli elementi differenzianti per una consumer experience unica“.

“Ancora una volta abbiamo ritagliato al Brand un ruolo realmente funzionale alla storia, costruito insieme agli autori fin dalle prime fasi di ideazione”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Un nuovo progetto di branded entertainment legato al marchio She’s Mercedes, nato per portare i valori della Stella nell’universo femminile, in maniera diretta e coinvolgente.”