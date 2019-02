Lutto in famiglia per Cristiano Ronaldo. All’età di 70 anni si è, infatti, spento a Buenos Aires Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, padre di Georgina Rodriguez, modella e compagna del centravanti della Juventus. Colpito da un’ischemia cerebrale circa due anni e mezzo fa, l’ex allenatore di calcio è peggiorato drasticamente negli ultimi giorni, tanto da spingere la figlia - assieme alla sorella Ivana - a partire alla volta dell’Argentina per stare accanto alla propria famiglia in un momento tanto difficile.

Un momento delicato anche sul campo da calcio

Dal canto suo, anche il calciatore, rimasto in da solo Italia, non sta vivendo un periodo facile. Dopo, infatti, una prima parte di stagione praticamente perfetta e il trionfo in Supercoppa italiana a inizio anno nuovo, la sua Juventus ha sofferto sul campo della Lazio in Serie A ed è stata eliminata dalla Coppa Italia dopo una partita da dimenticare contro l’Atalanta. «Nel calcio ci sono anche queste serate, non è successo niente» ha provato a minimizzare l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri dopo l’esclusione dal torneo. «L’Atalanta ha meritato, ha avuto più nerbo e forza mentale, che noi non abbiamo avuto. Stasera è andato tutto storto, abbiamo regalato il primo e il terzo gol».

Le possibili nozze imminenti

A consolare il bomber, però, potrebbero arrivare le nozze con la bella modella spagnola, già in agenda secondo il quotidiano portoghese «Correio da Manha», che, in un servizio di qualche mese fa, ha pubblicato una serie di foto della coppia in vacanza a Londra. Tra queste, spicca l'ingrandimento delle mani di CR7 e della sua dolce metà che sfoggiano due nuovi anelli, acquistati - sempre secondo il quotidiano portoghese - da Cartier per una cena romantica nella quale i due si sarebbero scambiati la promessa di nozze. Sarà davvero così? Nel dubbio, la bella Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram che mostra la sua mano sinistra, su cui effettivamente campeggia un elegante anello ricoperto di pietre preziose.