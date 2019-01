©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAMES FREAK inc.

Se il vostro sogno è quello di diventare Ash Ketchum, se ogni volta che passate qualcosa ai vostri amici gridate “Gotta catch 'em all!”, se il vostro portachiavi preferito è quello a forma di sfera poké e se quando vedete un peluche di colore giallo pensate immediatamente che sia Pikachu, allora sedetevi perchè questa notizia fa al caso vostro.

Il Giappone è la patria degli anime e dei manga e negli ultimi anni sta vivendo una vera e propria esplosione nel mondo occidentale grazie a prodotti che hanno segnato generazioni di adolescenti diventando delle icone della nostra società, un esempio? Ovviamente i Pokémon!

Scarpe da sogno

Il brand Glamb ha deciso di realizzare una collezione di t-shirt, maglioni, scarpe e accessori che non passerà di certo inosservata e il cui pezzo forte sono sicuramente le sneakers dedicate a Pikachu con tanto di coda e orecchie. Le scarpe, la cui distribuzione avverrà tra circa un mese, sono già ordinabili sul sito ufficiale del brand, il loro costo è di circa 220 euro e sono disponibili in diverse taglie, ma bisogna sottolineare che la produzione avverrà in numero limitato, inutile dire che quindi sia già iniziata la caccia alle scarpe.

Spazio anche a Charizard, Blastoise, Venusaur e Mewtwo

Tuttavia, Glamb produrrà anche altri pezzi che stanno già facendo sognare milioni di persone, come ad esempio il maglione dedicato a Pikachu e quello raffigurante Jigglypuff, entrambi in vendita al costo di circa 150 euro, poi ci sono anche i jeans con il celebre fulmine del piccolo compagno di avventure di Ash, la t-shirt con Eevee, disponibile con circa 60 euro, uno dei Pokémon più apprezzati e amati di sempre grazie alla sua caratteristica di possedere il maggior numero di evoluzioni.

Tornando alla linea di prodotti Glamb, non è finita qui, infatti ci sono anche t-shirt raffiguranti i celebri Charizard, Blastoise, Venusaur e anche Mewtwo, quest’ultimo protagonista dell’indimenticato primo film dedicato alla serie, ovvero Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora, distribuito in tutto il mondo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del nuovo millennio incassando oltre 160 milioni di dollari, di cui oltre quattro milioni nel nostro paese.

Se non siete ancora soddisfatti dei prodotti firmati Glamb, potrete trovare anche cover per il telefono di diverse tipologie, insomma, il brand sembra pronto a conquistare il mercato a livello internazionale con questi nuovi fantastici prodotti, i fan dei Pokémon sono già in fibrillazione, c’è da star certi che una nuova ondata di Pokémon mania è dietro l’angolo!