Non solo bravi, ma anche bellissimi e davvero tanto innamorati, Marco Bocci e Laura Chiatti sono una delle coppie più affascinanti e ammirate del mondo dello spettacolo italiano, forse la potremmo anche definire la versione italiana di Brad Pitt e Angelina Jolie, ma fortunatamente con il lieto fine. Lui bellissimo, moro e quattro anni più grande di lei, lei biondissima, sensuale e con un sorriso smagliante, entrambi di origine umbra, entrambi amatissimi dal pubblico, entrambi attori apprezzati anche dalla critica per le interpretazioni ed entrambi ricercati per ruoli sia cinematografici sia televisivi. Insomma, il loro destino sembrava essere già scritto e non è un caso se oggi Marco e Laura formano una coppia davvero bellissima.

La storia d'amore di Marco e Laura

L’incontro tra i due attori avviene tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, l’amore è travolgente, quasi un colpo di fulmine, una passione così vera e forte che nel luglio del 2014 Laura e Marco convolano a nozze facendo sognare milioni di italiani. Poco dopo il bellissimo evento, arriva l’annuncio, ovvero quello della dolce attesa: il 22 gennaio 2015 nasce Enea. Passa circa un anno e mezza e i due ragazzi diventano genitori per la seconda volta: è l’8 luglio 2016 e arriva il secondogenito Pablo.

Il messaggio di Laura

Il 22 gennaio Laura ha voluto festeggiare il quarto compleanno del piccolo Enea e per farlo ha pubblicato su Instagram una bellissima foto del bambino accompagnata da una dolcissima didascalia: “Spero di poter essere per te, ciò che la mia mamma è per me ...sei la parte migliore di me mio amato Enea... che tu possa guardare il mondo con la convinzione che sia sempre la bellezza , il bene e L’onestà a vincere su tutto. Buon compleanno amore mio... ti amo, la tua mamma”. Gli utenti e i fan di Laura non sono rimasti impassibili, infatti in poco tempo lo scatto ha ottenuto quasi 2.000 commenti e più di 90.000 like.

Il messaggio di Marco

Laura non è stata l'unica a festeggiare sui social il compleanno del piccolo Enea, anche Marco ha voluto celebrare il lieto evento e per farlo ha pubblicato una divertente foto che lo ritrae in macchina insieme ad Enea, sdraiato a testa in giù: uno scatto che racchiude la bellezza della vita quotidiana e il magnifico e indissolubile rapporto che lega i due. Marco ha scelto una frase breve ma dal significato davvero molto forte e profondo: “Auguri amore mio. Ogni giorno mi insegni a stare al mondo”. Anche in questo caso grande apprezzamento dal pubblico visti gli oltre 60.000 like.