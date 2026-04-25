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Scienze

Rice, Nobel per la Medicina: “Già dimenticata la lezione del Covid”

Raffaella Cesaroni

Raffaella Cesaroni

©Getty

Charles Rice, premio Nobel per la Medicina 2020 per la scoperta del virus dell'epatite C, guarda agli anni del Covid e sposta lo sguardo sull’oggi: cosa abbiamo imparato? Cosa resta? “Poco”, sottolinea il virologo americano. Con lui guardiamo al presente e al futuro: le prossime minacce per la nostra salute, il rapporto tra scienza e politica, la formazione dei nuovi e giovani ricercatori 

 

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