La Luna e il nostro grande desiderio di essere altrove

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, offre il suo sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana ci parla della missione lunare Artemis II o meglio del perché ci coinvolge tanto vedere un razzo che attraversa il cielo verso lo Spazio. Forse perché, del pianeta Terra e delle nostre vite, siamo stanchi?