Superluna, questa sera la più grande e luminosa del 2024: come vederla

È in arrivo oggi la “Superluna” di ottobre, la terza delle quattro previste quest'anno e anche la Luna piena più grande del 2024, anche se di poco. L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, ha spiegato che “la prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto".

Lo spettacolo illuminerà la serata di oggi: alle ore 13,28 la Luna sarà piena, circa 11 ore dopo aver raggiunto la minima distanza dalla Terra a poco più di 357mila chilometri, contro una distanza media di circa 384mila. In Italia la Luna dovrebbe sorgere alle 18.19 in direzione est/nord-est (coordinate di Roma). A partire dalle 19.30 dunque il Virtual Telescope Project riprenderà e mostrerà in diretta sul suo sito la Superluna grazie ai suoi strumenti installati a Manciano, in provincia di Grosseto, sotto il cielo più libero da inquinamento luminoso dell'Italia continentale.