Dagli Stati Uniti alla Spagna: cometa del secolo fa il giro del mondo

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas fa il giro del mondo e così anche le immagini delle sue apparizioni nel cielo. Da sabato 12 ottobre quella che è stata soprannominata come “la cometa del secolo”, scoperta a gennaio del 2023, è visibile a occhio nudo nell’emisfero settentrionale e lo sarà fino alla fine di ottobre.

Dall’America alla Russia, passando per l’Italia, in tanti hanno condiviso sui social video e foto del fenomeno, che si può guardare dalla Terra “una volta ogni 80mila anni”, secondo la Nasa. Tra timelapse, immagini catturate dai satelliti e quelle registrate dagli utenti in giro per il mondo, la raccolta dedicata alla cometa del secolo continua ad espandersi.