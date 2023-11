Science Please, l'economia al silicio

I microchip sono attorno a noi. Praticamente ogni oggetto che ci circonda è comandato da questi piccoli e sottolissimi pezzetti di silicio. Una tecnologia decisiva il cui sviluppo è ormai una questione strategica per ogni nazione. A Science, please - il podcast di scienza e medicina di Sky TG24,- si parla dell'economia al silicio e della neonata Fondazione Chips. Ospite il Prof. Rinaldo Castello dell'Università di Pavia

Auto e telefoni cellulari, televisori e computer. La carenza di microchip esplosa poco più di un anno fa, ha reso palese quanto tutto il mondo sia dipendente da queste piccole lastre di semiconduttori che governano i dispositivi elettronici. Un problema dalle origini complesse che tocca pandemia e guerra in Ucraina ma che affonda le sue radici anche nei modelli industriali e di ricerca ormai avviati da anni e che demandano non solo i processi industriali ma anche quelli di ricerca e sviluppo a paesi extraeuropei. L'Italia prova a rispondere a questa carenza industriale anche con la Fondazione Chips.IT, il centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttori che avrà sede a Pavia. Si tratta di un tassello fondamentale della nuova strategia italiana per la microelettronica, rafforzando in particolare il comparto del design di microchip, che coordinerà attività di ricerca e design con attori pubblici e privati, mettendo a disposizione attrezzature e software di ultima generazione. Svolgerà inoltre il ruolo di Competence Centre, aiutando a formare nuove generazioni di talenti nel settore.

La Ticino Valley

"Noi possiamo recuperare sulla progettazione molto più velocemente rispetto alla produzione di microchip ed è in questa direzione che va la Fondazione Chips. It" spiega nella nuova puntata di Science, Please il Prof. Rinaldo Castello per anni docente di Dispositivi Elettronici all'Università di Pavia e pioniere del settore nel nostro Paese.

"A Pavia siamo un'isoletta felice, abbiamo attratto negli anni una ventina di multinazionali - prosegue Castello - abbiamo creato questa piccola Ticino Valley che siamo riusciti a sviluppare con enorme fatica. Ora abbiamo l'occasione di diventare un centro mondiale di progettazione con un forte impatto economico".

Castello, da pochi giorni andato in pensione, è un punto di riferimento in Italia per il microchip, con studi a Berkeley negli anni d'oro dello sviluppo dell'elettronica fra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. "Ho avuto la fortuna di entrare nel momento giusto al posto giusto" - spiega a Science, Please - " per me è stata una scuola di etica e ricerca, un insieme di regole che ho dato ai miei studenti e poi una grande occasione di contatti è per questo che ho cercato di mandare i giovani più in giro possibile" .

"La Silicon Valley - conclude Castello - ebbe successo perché riuscì ad attrarre le menti migliori del mondo, dobbiamo convincere che questa a Pavia ora è una grande occasione di crescita, servono giovani che si appassionino a questo mondo".

Ascolta la nuova puntata