India, lanciata in orbita una sonda per l'osservazione del Sole

Il lancio è stato trasmesso in diretta tv dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). I tecnici del controllo della missione hanno applaudito quando il razzo Pslv Xl, che trasporta la sonda solare, si è staccato dalla rampa di lancio. La missione è partita dall'isola di Sriharikota, nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh, al largo del Golfo del Bengala. La sonda trasporta strumenti scientifici per osservare gli strati più superficiali del Sole.

La missione

"L'Aditya-L1 sarà la prima missione indiana a svelare i misteri del Sole", aveva spiegato l'Isro annunciando la missione. L'agenzia spaziale indiana aveva rilevato che la distanza della missione è di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, cioè circa quattro volte più lontana della Luna. "Inizialmente la navicella spaziale sarà posizionata in un'orbita terrestre bassa poi, successivamente, l'orbita sarà resa più ellittica e quindi la navicella spaziale sarà lanciata verso il punto di Lagrange L1 utilizzando la propulsione di bordo", aveva spiegato il 28 agosto scorso l'Isro in una nota sottolineando che "mentre la navicella spaziale viaggerà verso L1, uscirà dalla sfera di influenza gravitazionale della Terra (SoI). Dopo l'uscita da SoI, inizierà la fase di crociera e successivamente la navicella verrà lanciata in un'ampia orbita attorno a L1. Il tempo di viaggio totale dal lancio a L1 dovrebbe richiedere circa quattro mesi per Aditya-L1".