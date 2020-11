Esperimento Borexino, si è scoperto come brillano le stelle giganti

È avvenuta la prima rivelazione dei neutrini prodotti nel Sole dal ciclo Cno (carbonio-azoto-ossigeno). Dopo trent’anni di ricerche è stata fatta luce su uno dei misteri più oscuri dell’universo: come mai le stelle brillano senza collassare. È stato possibile grazie allo studio proprio dei neutrini emessi dal Sole, che hanno permesso di fare un grande passo in avanti nella comprensione dei meccanismi stellari. Grazie al lavoro dell’esperimento Borexino, una collaborazione scientifica, ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicata mercoledì 25 novembre su Nature .

L’esperimento Borexino

“L’implicazione di questa nuova misura per la comprensione dei meccanismi stellari è enorme: infatti, poiché il ciclo Cno è preponderante nelle stelle più massicce del Sole, con questa osservazione Borexino ha raggiunto l’evidenza sperimentale di quello che di fatto è il canale dominante nell’universo per la combustione dell’idrogeno” spiegano gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica. “Ora abbiamo finalmente la prima fondamentale conferma sperimentale di come brillino le stelle più pesanti del Sole” annuncia Gianpaolo Bellini, ideatore e suo coordinatore per 22 anni dell’esperimento Borexino, una collaborazione tra Italia, Germania, Francia, Polonia, Stati Uniti e Russia. Bellini è anche professore dell’Università di Milano e ricercatore Infn.