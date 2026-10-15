La carie è tra le patologie più diffuse in età pediatrica, ma può essere prevenuta con corrette abitudini quotidiane. Tra raccomandazioni degli specialisti e laboratori didattici, Oral-B porta a scuola la cultura della salute dei denti: la consapevolezza inizia dall’infanzia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Imparare a prendersi cura dei propri denti è un percorso che comincia durante l'infanzia e passa attraverso le abitudini quotidiane. Ancora oggi, la salute orale dei più piccoli rappresenta una sfida importante sul fronte della prevenzione: in Italia, la carie colpisce quasi un ragazzo su due entro i 12 anni, come emerge da uno studio pubblicato sull’European Journal of Paediatric Dentistry. Non sempre, però, le corrette pratiche di igiene orale si trasformano in abitudini durature. Il 35% dei genitori dichiara di avere difficoltà a verificare che propri figli si lavino correttamente i denti e il 28% afferma di non avere un’idea chiara di come spiegare l'importanza di una buona igiene, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di igiene orale di Nomisma e Fondazione ReS (Ricerca e Salute). Pur essendo prevenibile, la carie resta così una delle patologie più diffuse in età pediatrica: nel mondo interessa circa 530 milioni di bambini. Anche la scuola può quindi diventare uno spazio in cui aiutare i bambini a sviluppare maggiore consapevolezza della propria salute, attraverso attività pratiche e strumenti coinvolgenti adatti alla loro età.

SMILE Crew – il progetto per diffondere la cultura dell’igiene orale nelle scuole Dalla necessità di dar vita a percorsi educativi capaci di coinvolgere bambini, famiglie e istituzioni, è nato SMILE Crew – Alla scoperta dell'igiene orale, progetto educativo promosso da Oral-B, sviluppato con La Fabbrica e realizzato con il contributo scientifico di SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile). L’evento di presentazione, moderato dalla giornalista di Sky TG24 Raffaella Cesaroni, si è tenuto il 14 ottobre a Milano, all'Istituto Comprensivo Statale Antonio Stoppani. L'ambizione è di raggiungere, in tre anni, oltre 500mila alunni delle scuole elementari, su tutto il territorio nazionale. Le conseguenze durature di una cattiva igiene orale La parola chiave è “prevenzione”: gli studi scientifici mostrano come l'adozione di corrette abitudini quotidiane fin dai primi anni di vita possa contribuire a ridurre il rischio di problematiche future. Elevati livelli di placca batterica sviluppati già nell’infanzia, infatti, possono infatti avere conseguenze durature. Entro i 30 anni di età risultano associati a un aumento fino al 40% della carie e a una probabilità fino a quasi cinque volte maggiore di perdere almeno un dente, secondo lo studio Dental plaque and oral health during the first 32 years. Matteo Beretta, presidente della SIOI, sottolinea l'importanza di intervenire precocemente: “La carie rappresenta ancora oggi una delle patologie croniche più diffuse nei bambini, nonostante sia in larga parte prevenibile. La prevenzione deve iniziare precocemente e basarsi su un approccio integrato che comprenda una dieta equilibrata, corrette abitudini di igiene orale domiciliare e controlli regolari presso il dentista pediatrico”.

Le raccomandazioni della comunità scientifica, in parole semplici Il cuore del progetto SMILE Crew è rappresentato dalle “5 Super Mosse”, un insieme di indicazioni che traduce i principi della prevenzione in un linguaggio pensato per i bambini: comunicare in modo semplice e immediato trasforma indicazioni scientifiche degli specialisti in azioni concrete, facilmente memorizzabili e ripetibili nel quotidiano. Le principali raccomandazioni sono: Lavare i denti almeno due volte al giorno per due minuti;

Utilizzare uno spazzolino elettrico per eliminare meglio la placca;

Usare un dentifricio al fluoro (stando attenti alle dosi in rapporto all’età);

Mangiare cibi sani e freschi e limitare il consumo di zuccheri;

Effettuare controlli periodici presso un professionista dentale. Per raggiungere il proprio obiettivo, SMILE Crew mette a disposizione delle scuole guide didattiche per gli insegnanti, contenuti interattivi e digitali, edugame, laboratori, un Diario di Bordo della SMILE Crew, le SMILE Missions e materiali destinati alle famiglie. Angela Mencarelli, amministratrice delegata di La Fabbrica by Spaggiari, spiega la logica educativa alla base del progetto: “La sfida educativa non consiste semplicemente nel trasmettere una regola, ma nell'aiutare i bambini a portarla nella propria quotidianità. Per questo abbiamo costruito un percorso che collega scuola, casa e contenuti digitali attraverso linguaggi, strumenti e attività partecipative”. “Gli investigatori della placca” Tra le attività proposte da Oral-B c’è anche il workshop “Gli investigatori della placca”, curato dalla dottoressa Silvia Bottoni. L'esperimento permette ai bambini di osservare come i depositi sulle superfici dentali possano essere evidenziati attraverso specifici rivelatori, che rendono visibili le aree in cui possono essere rimasti residui dopo lo spazzolamento. L'attività viene svolta su modelli dentali, sui quali è applicata una miscela artificiale composta da crema adesiva per protesi e carbonato di calcio. Il composto è stato scelto per simulare alcune caratteristiche fisiche di un deposito, come l'aderenza alla superficie. Dopo aver pulito i modelli, i bambini possono verificare con il rivelatore se sono rimaste aree colorate e individuare i punti eventualmente trascurati. Il laboratorio traduce così un principio scientifico in un'attività pratica, aiutando a comprendere perché la pulizia debba interessare tutte le superfici dei denti e perché sia importante imparare a spazzolarli correttamente.