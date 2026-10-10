Una ricerca della Oregon Health & Science University condotta su circa 200.000 persone rivela una forte correlazione tra i pasti notturni e l'insorgenza di patologie al fegato. Secondo gli esperti, per preservare la salute dell'organo è fondamentale limitare l'apporto calorico nelle ore precedenti al sonno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova ricerca condotta dalla Oregon Health & Science University suggerisce che, se si desidera preservare la salute del fegato, bisognerebbe pensarci due volte prima di concedersi uno spuntino a tarda notte. Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista Clinical Gastroenterology and Hepatology, documenta un aumento della correlazione tra le persone che hanno riferito di mangiare a tarda notte (ovvero dopo cena o dopo essere andati a letto) e un rischio maggiore di due tipi di malattie del fegato: la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica e la cirrosi.

L'ipotesi che lo spuntino notturno faccia male al cuore Precedenti ricerche hanno associato gli spuntini notturni a malattie cardiache e obesità, ma nel nuovo studio i ricercatori si sono proposti di trovare un segnale di malattia epatica nel mangiare a tarda notte. "Alcuni studi avevano già accennato a questa possibilità, ma questa è una delle prime analisi a lungo termine a stabilire esplicitamente un collegamento con la steatosi epatica", ha affermato l'autore principale Robert Wilechansky, MD, epatologo presso l'OHSU e specializzato in trapianti di fegato.

"Fegato sincronizzato con ritmi circadiani" Wilechansky ha osservato che i lavoratori notturni si trovano a dover affrontare un'alterazione del naturale ciclo sonno-veglia, con conseguenti tassi elevati di obesità e malattie cardiache. Considerando che fino al 30 per cento della popolazione statunitense è affetta da steatosi epatica, si è chiesto se piccoli cambiamenti nell'orario dei pasti potessero fare la differenza. "Sappiamo che il fegato è strettamente sincronizzato con i ritmi circadiani del corpo", ha affermato. "Quindi siamo interessati a modificare i tempi dei pasti in un modo che possa fare la differenza per la salute, senza alterare la composizione della dieta".