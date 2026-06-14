Perché non riusciamo a non commentare il corpo altrui?

Esiste un sistema di regole non scritte su come dovremmo apparire, così radicato che alcuni si sentono legittimati a intervenire sul corpo altrui, come fosse una "aiuola condominiale". Alla base c’è un ideale di magrezza come valore morale, associata a controllo e disciplina; mentre la grassezza rappresenta perdita di controllo ed eccesso. Ne abbiamo parlato con le fondatrici dell'associazione Belle di Faccia nella nuova puntata di Abissi, la rubrica sui DCA in collaborazione con l’associazione Animenta