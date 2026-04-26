Salute e Benessere
Cos’è la pregoressia, il disturbo alimentare legato alla gravidanza
La pregoressia è un DCA caratterizzato da diete estreme e allenamenti intensi per compensare l’assunzione di cibo, evitare l’aumento di peso e mantenere il controllo sulla forma del corpo. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica di Sky tg24 dedicata ai disturbi alimentari in collaborazione con l’associazione Animenta
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