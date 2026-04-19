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Salute e Benessere

Quali sono le barriere di accesso alla PMA, e quanto pesano?

Giulia Mengolini

©Getty

Tempi di attesa, costi, carico emotivo: in Italia solo il 42% delle coppie accede alla Procreazione medicalmente assistita. E sono alti i tassi di abbandono lungo i percorsi. È quanto emerge da un'indagine del network Demetra su 35 centri. L'embriologa Laura Rienzi: "Il tempo è il nemico numero uno della PMA. La società evolve, mentre la biologia è la stessa di cento anni fa. Ogni rinuncia per noi è un fallimento". E sulle donne single: "La legge deve evolversi". L'intervista

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