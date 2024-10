Ha suscitato clamore la storia dell'uomo che in Kentucky ha dato segni di vita prima dell'espianto in sala operatoria. Un caso complesso e ancora poco chiaro, che rischia di disincentivare la donazione di organi, spiega il Professor Sergio Vesconi: "Nel nostro Paese vige una legge stringente a differenza degli Usa, la donazione è assolutamente sicura". In Italia il tasso di consenso è alto, ma non abbastanza: "Nel 2023 abbiamo perso 2000 trapianti: vite che potevano essere salvate"