Covid, meno casi ma salgono i ricoveri. Usa, in aumento variante HV.1

Secondo il bollettino del ministero della Salute in Italia è in leggero calo anche il tasso di positività (-0.9%). Negli Stati Uniti, invece, resta sotto osservazione la nuova variante che ha una mutazione simile alla Delta

È in diminuzione il trend di questa settimana dei casi Covid-19 in Italia, ma aumentano i letti occupati negli ospedali. È quanto emerge dall'ultimo bollettino, dal 5 all'11 ottobre, del ministero della Salute. Negli Stati Uniti si registra la crescita della diffusione della variante Hv.1 che potrebbe arrivare in Italia.

Covid in Italia, il bollettino Nella settimana dal 5 all'11 ottobre in Italia si sono registrati 41.626 nuovi casi positivi con una variazione di -5,7% rispetto alla settimana precedente (44.139). I decessi sono 161, con una variazione di +17,5% rispetto alla settimana precedente (137). Resta stabile il numero di tamponi effettuati, che passano da 270.011 ai 270.748 della scorsa settimana (-0.3%). In leggero calo (-0.9%) anche il tasso di positività attualmente del 15,4% mentre la scorsa settimana era del 16,3%. In lieve salita il tasso di occupazione in area medica attualmente al 5,8% (3.589 ricoverati), rispetto a 5,0% del 4 ottobre scorso. Infine il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 1,3% (118 ricoverati), rispetto all'1,1% del 4 ottobre. approfondimento Covid, virus sopravvive fino a 48 ore sulla plastica. LO STUDIO

La variante HV.1 in aumento negli Usa Negli Stati Uniti è in aumento la variante HV.1 e secondo gli esperti presto potrebbe arrivare in Italia. A riportare la notizia è La Stampa. Questa variante presenta una mutazione simile alla Delta e, secondo quanto riporta il quotidiano, i centri di controllo delle malattie hanno registrato una crescita della sua diffusione passata dal 7,8% al 12,9% in due settimane. Questa variante resta sotto osservazione e si manifesta con disturbi delle vie aeree e sintomi sistemici come mal di gola, mal di testa, tosse secca, raucedine, congestione nasale, dolori muscolari e alle articolazioni, febbre, stanchezza e affaticamento.