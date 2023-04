Covid, Oms: “Contagi calano ma aumentano varianti Hyperion e Arcturus”

Negli ultimi 28 giorni i casi sono scesi del 28% e i decessi del 30%. L'Oms segnala che non è riportato un aumento della severità dell'infezione associata alle nuove varianti e che non risulta una maggiore capacità di sfuggire al sistema immunitario

La pandemia continua a rallentare. L'ultimo bollettino dell' Organizzazione Mondiale della Sanità non rileva nessun segnale di ripresa dei contagi di Covid : negli ultimi 28 giorni i casi sono scesi del 28% e i decessi del 30%. Tra le varianti, si consolida Kraken (XBB.1.5) a cui afferisce il 47,9% delle sequenze globali; in crescita XBB.1.9.1 (Hyperion) e XBB.1.16 (Arcturus), rispettivamente al 7,6% e al 4%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il bollettino dell'Oms

Secondo il report Oms, dal 13 marzo al 9 aprile sono stati 3 milioni i casi di Covid-19 nel mondo; 23 mila i decessi. Il trend è in discesa in Europa (-22%), Americhe (-33%), Pacifico Occidentale (-39%), Africa (-45%); mentre i casi sono aumentati nel Sud-Est asiatico (+481%) e nell'Est Mediterraneo (+144%). Nonostante la crescita, in queste ultime regioni il numero assoluto di casi resta limitato: rispettivamente 80mila e 52mila, pari al 5% dei contagi globali. Il maggior numero di infezioni è stato registrato negli Stati Uniti (455mila negli ultimi 28 giorni), seguiti da Russia (292mila) e Corea del Sud (275mila). Gli Usa registrano anche il più alto numero di decessi (5.571 negli ultimi 28 giorni), seguiti da Regno Unito (2.708) e Brasile (1.246).