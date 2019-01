I figli adolescenti non vi rispondono al telefono? Ora c'è una soluzione

Si dice “figli piccoli, guai piccoli; figli grandi, guai grandi”.

Tipicamente, quando i figli crescono uno dei guai è che spesso alla loro voglia di indipendenza non corrisponde un senso di responsabilità commisurato.

Né, tantomeno, una capacità di comprensione ed empatia nei confronti delle preoccupazioni di mamma e papà.

Una situazione-tipo è quella del ragazzino o ragazzina che inizia a uscire da solo e, quando è fuori casa, non risponde ai messaggi dei genitori.

Pre-adolescenti che non rispondono al telefono. Ecco la soluzione.

Ci lamentiamo che i nostri figli abbiano sempre il cellulare in mano… Ma quando sul display compare “Mamma”, magicamente, il cellulare in questione non è mai nella mano del ragazzo, né nella tasca dei suoi pantaloni o comunque a portata d’orecchio.

Cari madri e padri di pre-adolescenti e adolescenti: sappiatelo, una soluzione alle vostre ore angosciose in attesa di un cenno da parte dell’ingrato figliol prodigo c’è.

L’ha inventata un padre, uno come noi, stanco di stare a struggersi per il figlio irraggiungibile.

Nick Herbert, sviluppatore londinese, ha messo a punto una app chiamata ReplyASAP che consente di inviare messaggi con un allarme (vale a dire uno squillo insistente della suoneria), pure quando il cellulare del ricevente è impostato su silenzioso.

Come altre app di allarme, anche in questo caso lo schermo del telefonino viene bloccato finché il messaggio inviato dal genitore preoccupato non ottiene una risposta.

Eventualmente, il ricevente può anche scegliere di impostare l’allarme su vibrazione o di spegnerlo: ma il genitore ottiene una notifica non solo dell’azione scelta, ma anche della posizione esatta del figlio.

Il quale, a quel punto, sa cosa deve aspettarsi quando torna a casa.