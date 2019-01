Agroalimentare: "Sosteniamo i giovani"

(ANSA) - POTENZA, 23 GEN - La Regione Basilicata, grazie ai fondi dell'Unione europea, ha "indirizzato sui giovani" uno dei "principali e prioritari asset delle politiche per l'agricoltura messe in campo in questa legislatura": due bandi in tre anni con un finanziamento di 34 milioni di euro e 539 nuove imprese agricole di "under 40" costituite "grazie al sostegno per il primo insediamento in agricoltura del Psr Basilicata 204-2020".

I dati sono stati illustrati dall'assessore regionale all'agricoltura, Luca Braia, nel corso del convegno "La luce e il cibo" sulla biodiversità della Basilicata in cucina, con circa 150 studenti delle scuole superiori lucane.