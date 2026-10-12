Assolombarda, Meloni: "Crescita italiana debole ma economia ha retto"

La premier ha evidenziato una resilienza del tessuto industriale, stimando per il 2026 una crescita del Pil potenzialmente in linea con le altre principali economie europee. "Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo - ha detto - il merito è soprattutto delle imprese e dei loro lavoratori, è di chi cerca di non accontentarsi perché in un mondo che corre sempre più rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna"
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