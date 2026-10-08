Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crosetto: "In Arabia Saudita nessuna nuova missione"

Politica

"Nessun supporto è stato dato a nessuna azione di guerra, da nessun assetto italiano, né da quelli in Kuwait, né da quelli in Iraq, né da quelli in Arabia Saudita, né da quelli da nessuna parte del mondo". Così il ministro della Difesa, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita.

Prossimi Video

Crosetto: "In Arabia Saudita nessuna nuova missione"

Politica

Hit Man - Killer per caso, il trailer del film

Serie TV

Balcanica, il trailer del film con Matilda De Angelis

Cinema

Sotto a chi tocca, il trailer del film con Giorgio Pasotti

Cinema

La ballata del re delle api, il trailer del film

Cinema

L'albero di molto lontano, il trailer del film fantasy

Cinema