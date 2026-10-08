Crosetto: "In Arabia Saudita nessuna nuova missione"

"Nessun supporto è stato dato a nessuna azione di guerra, da nessun assetto italiano, né da quelli in Kuwait, né da quelli in Iraq, né da quelli in Arabia Saudita, né da quelli da nessuna parte del mondo". Così il ministro della Difesa, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita.
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