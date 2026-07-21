Sky Cube 21/7 - Scudo penale, cosa significa e come funziona?

La morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia a Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Per le persone coinvolte, operatori sanitari e agenti di polizia, la Procura ha attivato lo scudo penale. Che cosa significa e cosa comporta? Ne parliamo in questo episodio di Sky Cube con Stefania Pinna, Michele Caianiello, professore di procedura Penale dell’Università di Bologna e Alessandro Riccardi, Presidente della Società Italiana di Medicina d’urgenza