Sky Cube 21/7 - Scudo penale, cosa significa e come funziona?

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Scudo penale, cosa significa e come funziona? Sky Cube 21/7

Politica

La morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia a Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Per le persone coinvolte, operatori sanitari e agenti di polizia, la Procura ha attivato lo scudo penale. Che cosa significa e cosa comporta? Ne parliamo in questo episodio di Sky Cube con Stefania Pinna, Michele Caianiello, professore di procedura Penale dell’Università di Bologna e Alessandro Riccardi, Presidente della Società Italiana di Medicina d’urgenza

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