Sky TG25, la puntata del 18 luglio: In bilicum

Nella puntata condotta da Alessio Viola si parla di legge elettorale (lo "Stabilicum") e di cosa potrebbe cambiare ora nel percorso verso il via libera definitivo. Dal premio di maggioranza alle liste bloccate, dall'indicazione del candidato premier al voto per i fuorisede. In studio come ospiti Ettore Rosato di Azione, Elisabetta Gardini di Fratelli D’Italia e Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, per analizzare i principali punti della riforma e le reazioni del mondo politico, tra chi la considera uno strumento per garantire maggiore stabilità di governo e chi, invece, ne critica l'impianto e le possibili ricadute sulla rappresentanza.