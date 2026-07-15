Il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Start sottolinea la gravità della sconfitta della maggioranza di centrodestra nel voto sulle preferenze nella nuova legge elettorale: "È un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. cioè la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi le votano contro" (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: DIMISSIONI? NO, GOVERNO VA AVANTI)
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