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Legge elettorale, Renzi a Sky TG24 "Meloni ha perso la fiducia nel palazzo"

Politica

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Start sottolinea la gravità della sconfitta della maggioranza di centrodestra nel voto sulle preferenze nella nuova legge elettorale: "È un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. cioè la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi le votano contro" (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: DIMISSIONI? NO, GOVERNO VA AVANTI)

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