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Legge elettorale, Ciriani a Sky TG24: "Hanno prevalso interessi personali"

Politica

A Start, il ministro Ciriani commenta i motivi della sconfitta della maggioranza sull'emendamento sulle preferenze nella legge elettorale: "Una complicità del voto segreto, le opposizioni, e una ventina credo più o meno di parlamentari del centrodestra mossi dall'istinto di autoconservazione, non hanno pensato invece di farsi i propri interessi, di non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento" (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: DIMISSIONI? NO, GOVERNO VA AVANTI)

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