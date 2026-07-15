A Start, il ministro Ciriani commenta i motivi della sconfitta della maggioranza sull'emendamento sulle preferenze nella legge elettorale: "Una complicità del voto segreto, le opposizioni, e una ventina credo più o meno di parlamentari del centrodestra mossi dall'istinto di autoconservazione, non hanno pensato invece di farsi i propri interessi, di non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento" (SEGUI LA DIRETTA LIVEBLOG - CIRIANI: DIMISSIONI? NO, GOVERNO VA AVANTI)
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