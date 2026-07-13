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Legge elettorale, Alfieri (Pd): Evitare le liste bloccate

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Il senatore Pd, Alessandro Alfieri, ospite a Start di Giovanna Pancheri, si è espresso sulla proposta della nuova legge elettorale

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