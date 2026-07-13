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Antonio De Poli: "Udc sempre a favore delle preferenze"

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Il senatore dell'Unione di Centro, Antonio De Poli, ha esposto il parere del partito riguardo la legge elettorale

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