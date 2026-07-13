Caldo record, 2.700 morti stimate tra Inghilterra e Galles

Le ondate di caldo che hanno colpito Inghilterra e Galles tra maggio e giugno avrebbero causato oltre 2.700 morti, secondo uno studio realizzato dall'Imperial College di Londra, dal Met Office e dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine. I ricercatori sottolineano che il Regno Unito sta sperimentando temperature sempre più estreme, con rischi significativi per la salute pubblica, e invitano la popolazione a non sottovalutare gli effetti del caldo intenso.
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