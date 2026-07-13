Dopo i nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, cresce la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Che cosa accadrà, adesso, dal punto di vista economico? Si alzeranno di nuovo i prezzi della benzina? Tutto questo avrà un impatto sui voli? Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna, Alessandro Marenzi e Liliana Faccioli Pintozzi