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Papa a Castel Gandolfo: venti di guerra, si torni a dialogo

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Il Pontefice a Castel Gandolfo ha rimarcato l'importanza della diplomazia, in uno scenario globale fortemente interessato dai conflitti e dai venti di guerra

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