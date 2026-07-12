Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bonelli: "Meloni pensa solo alla legge elettorale"

Politica

Il leader di Avs, Angelo Bonelli, ha criticato l'operato della presidente del Consiglio, Giorgia Melobi, sostenendo che pensa solo alla legge elettorale

Prossimi Video

Meloni nella lista nera di "Teheran", solidarietà bipartisan

Politica

Viaggio tra Estonia e Lettonia, la lingua come strumento di difesa

Mondo

Bonelli: "Meloni pensa solo alla legge elettorale"

Politica

Emergenza in Colombia, allagato il dipartimento di Arauca

Mondo

Tifone Bavi colpisce la Cina, evacuati due milioni di civili

Mondo

Attacchi aerei russi, otto morti e danni in Ucraina

Mondo