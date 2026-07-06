Live In, Renzi: "Se sinistra divisa, Meloni prende Colle"

“La sinistra si è divisa nel 2022, se non fosse successo Meloni non avrebbe vinto. Se la sinistra fosse stata insieme avrebbe vinto la sinistra. Nel 2027, se si sta uniti si vince. Se si sta divisi, Meloni si prende il Quirinale“. Per Matteo Renzi, mentre si avvicina l'anno elettorale, l'importante è che la sinistra ritrovi coesione. Il senatore, presidente di Italia Viva, è stato intervistato al Teatro Gaber di Milano durante l’evento di Sky Tg24 Live In. Restando sulla politica, ha commentato la discesa in campo di Di Battista a sinistra e Roberto Vannacci a destra. “Non credo che Di Battista si alleerà - ha detto - La sua partita è quella di giocare a sinistra”. E sull’ex generale ha lanciato una previsione: “Meloni farà carte false per prenderselo”.