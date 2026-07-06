Live In, Tajani: "Rapporti Usa vanno oltre attacchi Trump"

Il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, sul palco di Live In Milano, ha intervistato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Quelle di Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole - ha detto Tajani in merito all’attacco del presidente Usa contro Giorgia Meloni - Noi fin dall’inizio abbiamo detto che non avremmo risposto. Andiamo avanti e siamo convinti che le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni".