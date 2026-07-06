Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Live In, Tajani: "Rapporti Usa vanno oltre attacchi Trump"

Politica

A Live In Milano, evento di Sky TG24 in diretta dal Teatro Lirico Giorgio Gaber, è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani

Il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, sul palco di Live In Milano, ha intervistato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Quelle di Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole - ha detto Tajani in merito all’attacco del presidente Usa contro Giorgia Meloni - Noi fin dall’inizio abbiamo detto che non avremmo risposto. Andiamo avanti e siamo convinti che le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni". 

TAG:

Prossimi Video

Live In, Tajani: Dichiarazioni Trump si commentano da sole

Politica

Live In, Mossa: "PMI2Change crea ponte imprese-capitali"

Economia

Live In, Bonomi a Business: Export Italia verso Usa aumenta

Economia

Operazione Europol, 27 arresti per rete aggressioni sessuali

Mondo

Vasti incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia

Mondo

Roberto Vecchioni, il matrimonio della figlia Francesca

Spettacolo