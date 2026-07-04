Sky TG25, chi sarà il prossimo capo dello Stato?

Quale sarà il futuro della presidenza della Repubblica? E quali equilibri politici porteranno alla scelta del successore al Quirinale? Ne parliamo nella nuova puntata di Sky TG25, il talk condotto da Alessio Viola, tra analisi, scenari e retroscena insieme a Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Antonello Caporale, giornalista del Fatto Quotidiano, e Klaus Davi, esperto di comunicazione