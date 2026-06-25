La Russa: i costituenti fondarono una nazione comune

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato il lavoro dei 556 costituenti, sottolineando come avessero ricevuto dal popolo un mandato chiaro: non solo scrivere le regole, ma fondare una nazione in cui tutti i cittadini potessero riconoscersi ed essere orgogliosi custodi.
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