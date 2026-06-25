Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Russa: i costituenti fondarono una nazione comune

Politica

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato il lavoro dei 556 costituenti, sottolineando come avessero ricevuto dal popolo un mandato chiaro: non solo scrivere le regole, ma fondare una nazione in cui tutti i cittadini potessero riconoscersi ed essere orgogliosi custodi.

Prossimi Video

80esimo anniversario della prima assemblea costituente

Politica

Caldo record in Europa: chiusure anticipate e disagi

Mondo

I titoli di Sky TG24 del 25 giugno, edizione delle 13

Cronaca

La Russa: i costituenti fondarono una nazione comune

Politica

Venezuela, dall'ascesa di Chávez alla caduta di Maduro

Mondo

PokÃ©mon, nuovi dettagli della serie tv in stop-motion

Serie TV