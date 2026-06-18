Sondaggio Youtrend per Sky Tg24: Vannacci supera la Lega

Nel quadro delle prospettive politiche, Forza Italia risulta in crescita nell'anticipo del sondaggio Youtrend per Sky Tg24: il partito guadagna lo 0,4% rispetto alla precedente rilevazione e sale all'8,2%. Nella stessa fotografia, Sky Tg24 certifica per prima il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega, rispettivamente al 5,9% contro il 5,8%. Commentando i dati a Start, il ministro Paolo Zangrillo ha sottolineato che "è un sondaggio, ma l'unico realmente probante è quello che si registra dopo le elezioni", ricordando che manca più di un anno alla scadenza elettorale e che "molte cose possono ancora accadere". Nel quadro politico attuale ha aggiunto, Vannacci rappresenta "la novità". L'intero sondaggio Youtrend sarà pubblicato nel corso della giornata.