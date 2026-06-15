Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano dialoga con Giovanni Orsina, direttore della LUISS School of Government, e Marco Di Fonzo, capo redazione Politica di Sky TG24, per approfondire la strategia politica di Roberto Vannacci e le sue scelte comunicative, ma anche per capire chi rischia di dover fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale
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Sky Cube 15/06 - Qual è la strategia di Roberto Vannacci?
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