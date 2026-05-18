Meloni incontra Nawrocki: focus su crisi e partenariato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki, accompagnato dalla moglie Marta Nawrocka. Al centro del colloquio il rafforzamento del partenariato tra Roma e Varsavia e un confronto sui principali scenari di crisi internazionale. L’incontro ha ribadito la solidità delle relazioni bilaterali e la volontà di rafforzare la cooperazione su temi europei, sicurezza e stabilità regionale, in un contesto geopolitico complesso.