Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meloni incontra Nawrocki: focus su crisi e partenariato

Politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki, accompagnato dalla moglie Marta Nawrocka. Al centro del colloquio il rafforzamento del partenariato tra Roma e Varsavia e un confronto sui principali scenari di crisi internazionale. L’incontro ha ribadito la solidità delle relazioni bilaterali e la volontà di rafforzare la cooperazione su temi europei, sicurezza e stabilità regionale, in un contesto geopolitico complesso.

Prossimi Video

Dopo Trump anche Putin alla corte di Xi Jinping

Mondo

Torino, il bilancio da record del Salone del Libro 2026

Cronaca

Trafug'Arte, nelle carte di Mussolini le richieste respinte da Hitler

Cronaca

Fratoianni: Azioni concrete per sanzionare il governo Netanyahu

Politica

Meloni incontra Nawrocki: focus su crisi e partenariato

Politica

Flotilla sotto attacco, 9 italiani catturati. Tajani: Israele rispetti il diritto internazionale

Mondo