Dopo l'informativa della premier a Palazzo Madama, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto paragonando il governo alla "famiglia Addams".
"Non ho offeso nessuno, vi ho solo paragonato alla famiglia Addams. Ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia o lo zio Fester perché i risultati del governo non sono all'altezza delle promesse che avete fatto", ha detto Renzi in aula in Senato replicando alla presidente del Consiglio.
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