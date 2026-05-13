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Renzi attacca Meloni in Senato: "Sembrate la famiglia Addams"

Politica

Dopo l'informativa della premier a Palazzo Madama, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto paragonando il governo alla "famiglia Addams".

"Non ho offeso nessuno, vi ho solo paragonato alla famiglia Addams. Ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia o lo zio Fester perché i risultati del governo non sono all'altezza delle promesse che avete fatto", ha detto Renzi in aula in Senato replicando alla presidente del Consiglio. 

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