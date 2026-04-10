Durante una visita di stato, il presidente della Repubblica si è concesso una passeggiata sotto la neve sul Ponte Carlo nel centro storico di Praga. Mattarella è stato "intercettato" da un gruppo di studenti siciliani - di Caltanissetta e Palermo - che lo hanno accolto con applausi e cantando l'inno d'Italia
"Grazie presidente" hanno esclamato diversi studenti italiani in gita a Praga che hanno incontrato il capo di Stato Sergio Mattarella in visita di stato nella capitale ceca. "Buona passeggiata sotto la neve", ha risposto il capo di Stato mentre i giovani intonavano l'Inno di Mameli. Mattarella, prima di risalire in auto, ha anche concesso qualche selfie. IL VIDEO
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