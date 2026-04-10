Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattarella a Praga incontra per caso studenti italiani: "Buona passeggiata sotto la neve"

Politica

Durante una visita di stato, il presidente della Repubblica si è concesso una passeggiata sotto la neve sul Ponte Carlo nel centro storico di Praga. Mattarella è stato  "intercettato" da un gruppo di studenti siciliani - di Caltanissetta e Palermo - che lo hanno accolto con applausi e cantando l'inno d'Italia

 

"Grazie presidente" hanno esclamato diversi studenti italiani in gita a Praga che hanno incontrato il capo di Stato Sergio Mattarella in visita di stato nella capitale ceca. "Buona passeggiata sotto la neve", ha risposto il capo di Stato mentre i giovani intonavano l'Inno di Mameli. Mattarella, prima di risalire in auto, ha anche concesso qualche selfie. IL VIDEO

TAG:

Prossimi Video

Bologna-Aston Villa 1-3: gol e highlights

Sport

Crystal Palace-Fiorentina 3-0: gol e highlights

Sport

I titoli di Sky TG24 del 10 aprile, edizione delle 8

Cronaca

Dai call center alle scam cities: l’industria della truffa

Tecnologia

Sostenibilità e digitale: clienti più avanti delle imprese

Tecnologia

L'impatto della guerra sulla corsa all'IA

Tecnologia