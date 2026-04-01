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Il ministro Foti a Start: "In settimana taglio delle accise". L'intervista integrale

Politica

"Il taglio delle accise lo faremo in settimana, tra pochi giorni". Lo ha detto il ministro degli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, confermando a Sky TG24 le indiscrezioni su una proroga del taglio in scadenza il 7 aprile

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