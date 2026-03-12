Momento d'imbarazzo per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, poco prima di cominciare il comizio conclusivo della giornata di Fratelli d'Italia in supporto al Sì per il Referendum sulla giustizia, ha ricevuto sul palco un uomo che, avvicinatosi al pulpito, ha donato alla premier un libro e sussurrato la frase: "Aspetto le dimissioni di Mattarella". L'uomo, dopo l'episodio, è stato identificato dalla Digos: si tratta di Orazio Maurizio Musumeci che nel 2013 si propose come candidato alla presidenza della Repubblica