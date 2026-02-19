Offerte Sky
Meloni a Sky Tg24: fiera ragazzi che hanno portato bandiera

Politica

"Queste Olimpiadi lasciano tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria, e mi arriva questo messaggio perché non solo dal pubblico, ma ci sono tantissimi, omologhi, capi di Stato e di governo che vengono a seguire, i loro atleti nella competizione e ripartono tutti, facendo enormi complimenti per l'organizzazione", ha detto la premier in un'intervista esclusiva rilasciata al direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale 

"Credo che queste Olimpiadi lascino tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria, e mi arriva questo messaggio perché non solo dal pubblico, ma ci sono tantissimi, omologhi, capi di Stato e di governo che vengono a seguire, i loro atleti nella competizione e ripartono tutti, facendo enormi complimenti per l'organizzazione, ma sono fiera di questi ragazzi che hanno portato le nostre bandiere", lo ha detto a proposito dei Giochi di Milano-Cortina la premier Meloni in un'intervista esclusiva rilasciata al direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale.

