Meloni a Sky Tg24: referendum giustizia non su governo

Politica

"Non personalizzo un tema così importante per la vita dei cittadini, non impatta sul governo. Non capisco i toni apocalittici", ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista esclusiva al direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale

"La riforma consente di avere una giustizia più giusta. Piu gente andrà al voto, più penso di aver fatto bene il mio lavoro. Tra un anno gli italiani ci giudicheranno, il 22/23 marzo non si vota sul governo ma sulla giustizia. Consiglio agli italiani: andate a votare , con coscienza , ma consapevoli di ciò che votate. Non personalizzo un tema così importante per la vita dei cittadini, non impatta sul governo. Non capisco i toni apocalittici", ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista esclusiva al direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale.

