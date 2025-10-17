Il ministro della Giustizia, intervistato da Giovanna Pancheri a Sky TG24 Live In Roma, parla della necessità di dedicare una giornata alle urne per il solo referendum sul tema della giustizia, senza sovrapporlo ad altri appuntamenti elettorali
"I tempi del rerferendum dipendono dall’approvazione della seconda lettura definitiva in senato. Personalmente penso che una materia così importante vada affrontata con un rereferendum da solo", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da Giovanna Pancheri a Sky TG24 Live In Roma.
