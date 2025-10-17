Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Live In Roma, Nordio: "Il referendum sulla giustizia va fatto da solo"

Politica

Il ministro della Giustizia, intervistato da Giovanna Pancheri a Sky TG24 Live In Roma, parla della necessità di dedicare una giornata alle urne per il solo referendum sul tema della giustizia, senza sovrapporlo ad altri appuntamenti elettorali

"I tempi del rerferendum dipendono dall’approvazione della seconda lettura definitiva in senato. Personalmente penso che una materia così importante vada affrontata con un rereferendum da solo", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da Giovanna Pancheri a Sky TG24 Live In Roma.

TAG:

Prossimi Video

Romania, esplode un condominio a Bucarest: morti e feriti

Mondo

Live In, Schlein: "Vergogna divieto educazione sessuale”

Politica

Salvini: "Extraprofitti? Nessun esproprio, ma banche diano di più"

Politica

Live In, Fratoianni: Manovra? dubito chiedano soldi a banche

Politica

Live In, Schlein: "Meloni ha paura di perdere elezioni"

Politica

Live In, Schlein: "Campagna per il no alla Riforma"

Politica