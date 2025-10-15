Italia Israele, dichiarazione di Tajani su scontri a Udine

Nel corso dell’informativa alla Camera il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato le manifestazioni avvenute a Udine per lo svolgimento della partita Italia-Israele. “Purtroppo, anche ieri sera a Udine i violenti estremisti pro-Palestina hanno aggredito le forze dell'ordine perché volevano impedire lo svolgimento della partita di calcio Italia-Israele”, ha dichiarato il ministro.