Italia Israele, dichiarazione di Tajani su scontri a Udine

Politica

Nel corso dell’informativa alla Camera il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato le manifestazioni avvenute a Udine per lo svolgimento della partita Italia-Israele. “Purtroppo, anche ieri sera a Udine i violenti estremisti pro-Palestina hanno aggredito le forze dell'ordine perché volevano impedire lo svolgimento della partita di calcio Italia-Israele”, ha dichiarato il ministro.

