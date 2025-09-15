Basket, Mattarella: "Commenti razzisti? Miseri atti inciviltà"

"Misere manifestazioni di inciviltà". E' lapidario Sergio Mattarella nel liquidare i commenti razzisti che hanno accompagnato i giovani cestisti italiani negli europei di basket under 20 svoltisi a Creta. Ricevendo al Quirinale la Nazionale femminile di pallacanestro vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei e la Nazionale maschile under 20 vincitrice della medaglia d'oro, il presidente ha preso spunto dall'intervento del capitano della squadra, Francesco Ferrari, per condannare duramente quanto successo, non senza un pizzico di ironia. Il giocatore aveva parlato di "commenti sgradevoli" e il capo dello Stato l'ha ringraziato per la sua pacatezza: "Ringrazio Ferrari per l'understatement, dovuto forse a questi saloni". Poi si è rivolto direttamente al giocatore: "Avresti potuto utilizzare dei termini molto più forti e più severi e l'avrei fatto anch'io per la verità. Hai ragione, si è trattato di ''misere manifestazioni di inciviltà che non turbano minimamente anzi rafforzano la convinzione di quanto c'è di importante nell'inclusione, nella collaborazione, nel conoscersi, nel valorizzarsi vicendevolmente, nello stare insieme, nel fare sport insieme''.