Riccardo Magi, deputato di Più Europa, è "apparso" improvvisamente in aula alla Camera durante il question time vestito da fantasma. Magi ha fatto in tempo ad arrivare sotto i banchi dell'Esecutivo, poi è stato fermato dagli assistenti e portato di peso fuori dall’aula mentre il presidente Lorenzo Fontana lo espelleva. “Se lo ricorda presidente Meloni quando accusava i governi di silenziare i referendum? Era il 2016 e il 2022”, ha urlato Magi mentre veniva portato fuori dall’aula allapremier Meloni che, sorpresa dal fuori programma, sorrideva.

La scelta fatta da Magi di vestirsi da fantasma con su scritto "referendum" e' stata dettata, viene spiegato, dal fatto che Più Europa non ha potuto rivolgere alla presidente del Consiglio la sua interrogazione in quanto, per regolamento, spettava all'altra componente del gruppo Misto, le minoranze linguistiche. Magi avrebbe interrogato Meloni, durante il premier time, sul referendum denunciando la mancata informazione data dalla Rai sui quesiti e sugli inviti rivolti da maggioranza e esponenti del governo a non recarsi a votare l'8 e il 9 giugno.